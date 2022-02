Corre l’inflazione | è record dal 1996 Allarme consumatori | “Stangata per famiglie | governo intervenga”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 22 febbraio 2022) Roma, 22 feb –(+4,8% a gennaio), è il rialzo dei prezzi più alto dal, e le associazioni deisono in: “per le“. I dati Istat fanno paura: nel mese di gennaio si stima che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, al lordo dei tabacchi, registri un aumento dell’1,6% su base mensile e del 4,8% su base annua (da +3,9% del mese precedente). Numeri che confermano la stima diffusa il 2 febbraio. Inflazione ai massimi dal: +4,8% su base annuale Come se non bastasse l’escalation nel Donbass, che inciderà ulteriormente sui rincari dei prezzi energetici,mette in difficoltà le ...