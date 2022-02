Colpo di scena per Davide Silvestri: “Ho visto un confessionale che…” (Di martedì 22 febbraio 2022) Davide Silvestri è stato attaccato duramente da Soleil Sorge durante il momento delle nomination, ecco cosa ha detto la gieffina in diretta nella puntata del 21 febbraio. L’attore è rimasto deluso e ha risposto a sua volta con parole molto pesanti. Davide-Silvestri-AltranotiziaSecondo Soleil Sorge, Davide Silvestri è uno stratega, ecco che cosa gli ha detto e perché non torneranno amici. Davide Silvestri nominato dalla sua amica del Gf Vip È appena trascorsa un’altra puntata del Gf Vip 6, il reality si concluderà il 14 marzo e la tensione nella Casa cresce sempre di più. I rapporti si fanno più aspri via via che ci si avvicina alla serata conclusiva, in cui uno solo degli inquilini sarà nominato vincitore di questa edizione del ... Leggi su altranotizia (Di martedì 22 febbraio 2022)è stato attaccato duramente da Soleil Sorge durante il momento delle nomination, ecco cosa ha detto la gieffina in diretta nella puntata del 21 febbraio. L’attore è rimasto deluso e ha risposto a sua volta con parole molto pesanti.-AltranotiziaSecondo Soleil Sorge,è uno stratega, ecco che cosa gli ha detto e perché non torneranno amici.nominato dalla sua amica del Gf Vip È appena trascorsa un’altra puntata del Gf Vip 6, il reality si concluderà il 14 marzo e la tensione nella Casa cresce sempre di più. I rapporti si fanno più aspri via via che ci si avvicina alla serata conclusiva, in cui uno solo degli inquilini sarà nominato vincitore di questa edizione del ...

Advertising

disinformatico : Un capolavoro. Effetti speciali ottimi, tempi comici perfetti, e colpo di scena finale - danielecampa84 : RT @MessoraClaudio: Colpo di scena: Bill Gates ammette che Omicron ha fatto meglio e più in fretta dei vaccini a immunizzare tutti. Che sia… - choukinetta : RT @ped_medicine: Davide a dicembre voleva uscire finché al colpo di scena di Alex e ora gli manca? Casualmente dopo che è rientrato per an… - CrochetXweb : RT @ped_medicine: Davide a dicembre voleva uscire finché al colpo di scena di Alex e ora gli manca? Casualmente dopo che è rientrato per an… - Ilbimbodisole1 : RT @ped_medicine: Davide a dicembre voleva uscire finché al colpo di scena di Alex e ora gli manca? Casualmente dopo che è rientrato per an… -