Chelsea-Lille 2-0 | Tuchel | “Non è finita | è solamente l’intervallo”

Thomas Tuchel ha parlato al termine di Chelsea-Lille 2-0, sfida valida per l'andata degli ottavi di finale della Uefa Champions League 2021/2022. Queste le dichiarazioni dell'allenatore dei Blues: "Il Lille ha giocato molto duro, una partita molto fisica e disciplinata. Ma mentalmente siamo stati molto forti. Non è stato possibile per loro creare occasioni. Penso che la vittoria sia meritata, ma è stata una partita molto dura. N'Golo (Kanté, ndr) è stato grande oggi. Per la qualificazione non è finita, è solo l'intervallo. Dovremo fare un'altra buona partita a Lille".

