Casanova Opera Pop | Red Canzian annuncia | “Sarò presente a Treviso”

(Di martedì 22 febbraio 2022)– “Stasera ci. E sarà bellissimo… e sarà fortissimo e so che mi commuoverò… perché sarà la mia prima volta”. Con queste parole, pubblicate sulla propria pagina Facebook, l’ex bassista dei Pooh Redhato la sua presenza alla rappresentazione di “Pop” (da lui scritta) questa sera a. E l’arrangiatore Phil Mer commenta: “Abbiamo già fatto prime, anteprime, premiere, a San Donà, Venezia, Milano… ma questa sera asarà finalmente la vera Prima, con Red!”. L'articolo L'Opinionista.

Gipeto, che inPop interpreta l'inquisitore Pietro Garzoni, l'ha definito un eroe da tragedia greca. Eroe o meno, la ripresa di Red Canzian, 70 anni, gi bassista dei Pooh, dopo l'infezione che lo ha ...Ma è la magia di una narrazione lineare, sobria, mai compiaciuta, a fare di questo testo un'... è arricchito dalla lunga conversazione che i due ebbero in occasione dell'uscita di '' e ...Gipeto, che in «Casanova Opera Pop» interpreta l’inquisitore Pietro Garzoni, l’ha definito «un eroe da tragedia greca». Eroe o meno, la ripresa di Red Canzian, 70 anni, già bassista dei ...Con “Casanova, Goldoni e il Sacro Graal”, in cartellone al Teatro a l’Avogaria giovedì 24 febbraio, doppia recita alle 19 e alle 21 , e a Chirignago nella Sala Cafe Sconcerto il 25 alle 20,30, torna , ...