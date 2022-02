Aziz Ansari debutta alla regia con un film con star Bill Murray

Leggi su movieplayer

(Di martedì 22 febbraio 2022) L'attoredebutteràcon un, ancora privo di un titolo ufficiale, conl'attoredebutterà come regista di un lungometraggio con una commedia che avrà come. Il progetto è ancora privo di un titolo ufficiale e lo vedrà coinvolto anche come attore e produttore in collaborazione con Searchlight. Secondo le indiscrezioni l'opera prima diconsarà ispirata al saggio Being Mortal: Medicine and What Matters in the End scritto da Atul Gawande. Tra le pagine si racconta la storia del chirurgo e si ...