Atp Dubai, Sinner in rimonta passa al secondo turno: “L’obiettivo è migliorare” (Di martedì 22 febbraio 2022) Dubai – Sinner rientra nei tornei internazionali dopo aver contratto il Covid e a seguito dell’ultimo match giocato a Melbourne per l’Australian Open. Uscito per mezzo di un grande Stefanos Tsitsipas, secondo in competizione, battuto da Nadal, Jannik sigla una grande rimonta nel primo match all’Atp 500 di Dubai e batte lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, numero 43 del ranking mondiale, con il punteggio di 6-4, 6-7(6/8), 3-6. E’ la prima vittoria ottenuta nella nuova era del coach che lo segue. E’ Simone Vagnozzi, succeduto a Riccardo Piatti: “E’ stato un match durissimo – dice l’altoatesino dopo la partita – era la prima volta che c’incontravamo e salvare tre match point consecutivi è stato complicato. Sul primo sono stato anche fortunato”. Prosegue Sinner. Poi sottolinea: ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 22 febbraio 2022)rientra nei tornei internazionali dopo aver contratto il Covid e a seguito dell’ultimo match giocato a Melbourne per l’Australian Open. Uscito per mezzo di un grande Stefanos Tsitsipas,in competizione, battuto da Nadal, Jannik sigla una grandenel primo match all’Atp 500 die batte lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, numero 43 del ranking mondiale, con il punteggio di 6-4, 6-7(6/8), 3-6. E’ la prima vittoria ottenuta nella nuova era del coach che lo segue. E’ Simone Vagnozzi, succeduto a Riccardo Piatti: “E’ stato un match durissimo – dice l’altoatesino dopo la partita – era la prima volta che c’incontravamo e salvare tre match point consecutivi è stato complicato. Sul primo sono stato anche fortunato”. Prosegue. Poi sottolinea: ...

