Alberto Matano sospettoso | “Separazione Ilary-Totti? Per me è una fake news”

(Di martedì 22 febbraio 2022) La vita in diretta,interviene sulladiBlasi e Francesco: “Per me è una” Nella puntata di oggi de La vita in direttaha detto la sua su quella che continua ad essere la notizia del giorno, ovvero latraBlasi e Francesco. Siti e giornali da un paio di giorni ipotizzano che l’ex calciatore e la conduttrice non stiano più insieme e che dopo vent’anni d’amore la coppia è arrivata al capolinea. Edoggi a La vita in diretta ha ammesso di non credere che la storia d’amore tra FrancescoBlasi sia finita ...

La fine della storia tra Francesco Totti e Ilary Blasi ? 'Fake news'. Ne è convinto, conduttore della Vita in diretta su Rai1, che commenta in diretta la notizia di gossip delle ultime 48 ore. Dopo vent'anni di amore e copertine (ma molta discrezione) sarebbe dunque ...La gaffe di Serena Bortone suIn realtà in studio tutti hanno riso per quanto accaduto e proprio Samuel Peron in riferimento al momento in cui la conduttrice avrebbe sbattuto i piedi ...La vita in diretta, Alberto Matano interviene sulla separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti: "Per me è una fake news" Nella puntata di oggi de La ...Il pomeriggio estivo di Rai1, che di norma vede uno stop estivo per Oggi è un altro giorno con Serena Bortone, confermatissima per l’autunno e Vita in diretta con Alberto Matano, pure lui ...