Vittorio Brumotti, minacce e schiaffi a Pescara: questa sera a Striscia la Notizia

minacce e schiaffi all'inviato Vittorio Brumotti, presso il quartiere Rancitelli di Pescara. Ecco le anticipazioni della serata.

Vittorio Brumotti, l'aggressione a Pescara

«Ti spareranno in fronte. Devono morire tua mamma e tuo padre». Queste le belle parole con cui Vittorio Brumotti è stato accolto a Rancitelli, quartiere di Pescara dove già nel 2019 era stato aggredito insieme alla sua troupe mentre documentava lo spaccio. questa volta a minacciare l'inviato è una donna che vende cocaina ai tanti clienti in coda davanti alla porta di casa, come mostra Striscia la Notizia con inedite immagini che andranno in onda ...

