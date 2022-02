Ucraina, Fdi chiede a Draghi di riferire in Aula: «Grave il silenzio del governo» (Di lunedì 21 febbraio 2022) Crisi Russia-Ucraina, Fratelli d’Italia sollecita un intervento di Draghi in Aula per aggiornare tutti su quanto sta accadendo, giudicando «inaccettabile e gravissimo il silenzio da parte dell’esecutivo». E invitando ancora una volta il premier a riferire in quanto il «Parlamento non può essere tenuto all’oscuro di temi che riguardano il futuro dell’Italia». Solo poco fa, al termine del suo lungo discorso alla nazione, Vladimir Putin ha firmato il decreto di riconoscimento delle due autoproclamate repubbliche filorusse di Donetsk e Luhansk. La firma è avvenuta alla presenza dei due leader separatisti, Denis Pushilin e Leonid Pasechnik. E l’Europa ha già risposto. Ucraina, Fdi chiede a Draghi di riferire in ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 21 febbraio 2022) Crisi Russia-, Fratelli d’Italia sollecita un intervento diinper aggiornare tutti su quanto sta accadendo, giudicando «inaccettabile e gravissimo ilda parte dell’esecutivo». E invitando ancora una volta il premier ain quanto il «Parlamento non può essere tenuto all’oscuro di temi che riguardano il futuro dell’Italia». Solo poco fa, al termine del suo lungo discorso alla nazione, Vladimir Putin ha firmato il decreto di riconoscimento delle due autoproclamate repubbliche filorusse di Donetsk e Luhansk. La firma è avvenuta alla presenza dei due leader separatisti, Denis Pushilin e Leonid Pasechnik. E l’Europa ha già risposto., Fdidiin ...

Advertising

DanielaZini1 : RT @SecolodItalia1: Ucraina, Fdi chiede a Draghi di riferire in Aula: «Grave il silenzio del governo» - SecolodItalia1 : Ucraina, Fdi chiede a Draghi di riferire in Aula: «Grave il silenzio del governo» - ManySkills1701 : Hanno chiesto al governo di 'riferire in Parlamento' sui 'venti di guerra': lucida, chiara e durissima la posizione… - TV7Benevento : Ucraina: Delmastro (Fdi), 'Parlamento non sia tenuto all'oscuro, Draghi subito in Aula' - - News24_it : Ucraina: Delmastro (Fdi), 'Parlamento non sia tenuto all'oscuro, Draghi subito in Aula' - -