(Di lunedì 21 febbraio 2022) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "La situazione indiventa di giorno in giorno più grave e minacciosa. Il tempo per evitare la guerra è ormai pochissimo. È fondamentale che l'Italia faccia il possibile perché prevalga la diplomazia e si eviti che la parola passi alle armi. In un momento simile è urgentissimo che ilsia. Ci auguriamo dunque che il Governo si presenti il prima possibile alle Camere per un'informativa sulla crisi". Lo afferma la capogruppo di Leu al Senato Loredana De

Advertising

TV7Benevento : Ucraina: De Petris, 'Parlamento sia coinvolto direttamente' - - PoliticaNewsNow : Crisi Russia-Ucraina, De Petris (LeU): 'La diplomazia è la strada che deve essere perseguita' - TV7Benevento : Ucraina: De Petris, 'spiragli dialogo sono conferma che unica via è quella diplomatica' - - TV7Benevento : Ucraina: De Petris, 'domani fiaccolata a Roma, crisi va affrontata con diplomazia' - -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Petris

La Sicilia

Roma, 15 feb. " "Gli spiragli di dialogo che sembrano essersi aperti nella crisi dell'confermano che solo la diplomazia è la strada che deve essere perseguita per evitare uno ...De'Gli spiragli di dialogo che sembrano essersi aperti nella crisi dell'confermano che solo la diplomazia è la strada che deve essere perseguita per evitare uno ... Loredana De, al Senato.Roma, 21 feb. "La situazione in Ucraina diventa di giorno in giorno più grave e minacciosa. Il tempo per evitare la guerra è ormai pochissimo. È fondamentale ch ...Inoltre la presidente ha partecipato al dibattito in aula stamane sull’Ucraina: è tornata nella capitale belga ... dei fondi europei allo stato di diritto "è stato rimosso”, dice Petri Sarvamaa, non ...