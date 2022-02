Ucraina | Cremlino | “È prematuro un summit Putin-Biden”

(Di lunedì 21 febbraio 2022) VladimirMOSCA – Ildefinisce “prematura” l’organizzazione di un verticesull’. Lo dice, citato da Interfax, il portavoce, Dmitri Peskov, secondo il quale la presidenza russa non esclude la possibilità di colloqui tra il presidente russo Vladimire il presidente americano Joe, ma afferma che al momento non ci sono piani in tal senso. “Naturalmente noi non escludiamo” la possibilità di tenere dei colloqui, “se necessario certamente i presidenti di Russia e Usa in ogni momento possono prendere la decisione di avere dei contatti per telefono o di persona. Questa sarà una loro decisione”, ha detto il portavoce del, Dmitri Peskov, secondo Interfax, aggiungendo allo stesso tempo che al momento non è ...

Tornare ai confini Nato del 1997. La richiesta di Mosca non è così diretta, ma è quello che vuole ilper fermare i piani d'invasione dell'. Una richiesta che l'Alleanza atlantica sembra orientata a rispedire al mittente come ha detto pochi giorni fa il segretario generale Jens ...Perché Putin vuole conquistare l'a tutti i costi e non solo per il gas Dal, però, il portavoce del leader russo, Dmitry Peskov, chiarisce che " per il momento " non c'è alcun ...Per il Cremlino il crollo dell'Unione Sovietica nel dicembre 1991 fu la disintegrazione della Russia storica e considera gli attuali leader di Kiev un ..." Il presidente Biden ha accettato in linea di principio di incontrarsi con il presidente Putin se non ci sarà l’invasione ...