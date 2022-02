Uccide la moglie con sei colpi di pistola per gelosia: condannato a 26 anni (Di lunedì 21 febbraio 2022) È stato condannato 26 anni e sei mesi di reclusione Michele Marotta, l'imbianchino 36enne di San Felice a Cancello (in provincia di Caserta) accusato dell'omicidio della moglie Leggi su europa.today (Di lunedì 21 febbraio 2022) È stato26e sei mesi di reclusione Michele Marotta, l'imbianchino 36enne di San Felice a Cancello (in provincia di Caserta) accusato dell'omicidio della

Uccide la moglie a colpi di pistola, 26 anni di carcere per il marito Il Mattino Spaventoso in Florida: uccide il marito con 140 coltellate Una donna della Florida è stata accusata di omicidio di primo grado per aver accoltellato il marito più di 140 volte. La polizia ha dichiarato che gli agenti si sono recati a casa di Joan Burke, 61 ...

Uccide la moglie a colpi di pistola, La Corte d'Assise del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) ha condannato a 26 anni e sei mesi di carcere il 36enne Michele Marotta, imputato per l'omicidio della moglie ...

