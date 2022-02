Sassuolo-Fiorentina: formazioni e dove vederla (Di martedì 22 febbraio 2022) Sabato 26 Febbraio 2022 nello Stadio Mapei alle ore 20:45 si disputerà la partita Sassuolo-Fiorentina valida per la 27 giornata di Serie A. I padroni di casa hanno pareggiato col Torino, e hanno perso con la Sampdoria e la Juventus. Infine hanno pareggiato con la Roma e ha vinto con l’Inter. Gli ospiti hanno vinto con il Genoa, hanno pareggiato con il Cagliari e hanno perso con la Lazio. Infine hanno vinto con lo Spezia e l’Atalanta. Napoli-Barcellona: formazioni e dove vederla Sassuolo-Fiorentina: probabili formazioni Sassuolo (4-3-2-1): Consigli, Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio, Frattesi, Lopez, Traore, Berardi, Raspadori, Scamacca. Allenatore: Dionisi. Fiorentina (4-3-3): Terracciano, Odriozola, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 22 febbraio 2022) Sabato 26 Febbraio 2022 nello Stadio Mapei alle ore 20:45 si disputerà la partitavalida per la 27 giornata di Serie A. I padroni di casa hanno pareggiato col Torino, e hanno perso con la Sampdoria e la Juventus. Infine hanno pareggiato con la Roma e ha vinto con l’Inter. Gli ospiti hanno vinto con il Genoa, hanno pareggiato con il Cagliari e hanno perso con la Lazio. Infine hanno vinto con lo Spezia e l’Atalanta. Napoli-Barcellona:: probabili(4-3-2-1): Consigli, Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio, Frattesi, Lopez, Traore, Berardi, Raspadori, Scamacca. Allenatore: Dionisi.(4-3-3): Terracciano, Odriozola, ...

