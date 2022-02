Roma, in arrivo provvedimento disciplinare per due calciatori: l’accaduto (Di lunedì 21 febbraio 2022) Nicolò Zaniolo fa discutere anche quando non gioca. L’attaccante è stato ripreso in discoteca, in un locale proprio di fronte all’Olimpico, da un tifoso. Con lui, nello stesso locale, c’era anche Stephan El Shaarawy, che però nel filmato non compare. I giocatori erano infortunati e sabato dopo la gara erano liberi. Nicolò Zaniolo, centrocampista RomaIl problema però è un altro: la Roma, proprio nelle scorse ore, ha scoperto quattro giocatori positivi al Covid e di conseguenza raccomandato a tutti i tesserati, non solo al gruppo squadra, di prestare attenzione ed evitare uscite in locali. La Roma starebbe valutando una multa per i due calciatori. Leggi su rompipallone (Di lunedì 21 febbraio 2022) Nicolò Zaniolo fa discutere anche quando non gioca. L’attaccante è stato ripreso in discoteca, in un locale proprio di fronte all’Olimpico, da un tifoso. Con lui, nello stesso locale, c’era anche Stephan El Shaarawy, che però nel filmato non compare. I giocatori erano infortunati e sabato dopo la gara erano liberi. Nicolò Zaniolo, centrocampistaIl problema però è un altro: la, proprio nelle scorse ore, ha scoperto quattro giocatori positivi al Covid e di conseguenza raccomandato a tutti i tesserati, non solo al gruppo squadra, di prestare attenzione ed evitare uscite in locali. Lastarebbe valutando una multa per i due

