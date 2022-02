Ricciardi dice che in autunno la quarta dose potrebbe essere utile per tutti (Di lunedì 21 febbraio 2022) A due anni dal primo caso di Covid-19 a Codogno, nel lodigiano, il ministro della Salute Roberto Speranza ha definito probabile la necessità di un nuovo richiamo vaccinale per tutti dopo l’estate. Un’ipotesi confermata anche dal consulente del ministro, Walter Ricciardi, in un’intervista rilasciata alla Stampa. «È probabile che in autunno sarà utile a tutti», dice. Il professore spiega che sulla road map per l’uscita dalle restrizioni di cui ha parlato Draghi «i dettagli sono allo studio, ma ora è possibile un allentamento delle regole, pur mantenendo in piedi le strutture per la vaccinazione, la rivaccinazione, il Green Pass e le mascherine per i luoghi chiusi». Sulla fine dello stato di emergenza, però, la decisione è «politica, ma bisogna distinguere tra l’emergenza dal punto di ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 21 febbraio 2022) A due anni dal primo caso di Covid-19 a Codogno, nel lodigiano, il ministro della Salute Roberto Speranza ha definito probabile la necessità di un nuovo richiamo vaccinale perdopo l’estate. Un’ipotesi confermata anche dal consulente del ministro, Walter, in un’intervista rilasciata alla Stampa. «È probabile che insarà»,. Il professore spiega che sulla road map per l’uscita dalle restrizioni di cui ha parlato Draghi «i dettagli sono allo studio, ma ora è possibile un allentamento delle regole, pur mantenendo in piedi le strutture per la vaccinazione, la rivaccinazione, il Green Pass e le mascherine per i luoghi chiusi». Sulla fine dello stato di emergenza, però, la decisione è «politica, ma bisogna distinguere tra l’emergenza dal punto di ...

Advertising

GramsciAG : RT @Linkiesta: Ricciardi dice che in autunno la quarta dose potrebbe essere utile per tutti - Linkiesta : Ricciardi dice che in autunno la quarta dose potrebbe essere utile per tutti - Vito59339482 : @Comemigirano E che significa? Che ci si doveva vaccinare tutti per fermare il virus? L'Italia ha una delle più alt… - enrico8927 : @GerosaLorenzo Speranza è un burattino, non prende la decisione manco di come annodarsi la cravatta. Tutto ciò che… - JoPisp82 : #Speranza dice a ruota quello che suggerisce #Ricciardi …è l’ex attore il reggente del Regno Sanitario Italiano.… -