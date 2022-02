Regno Unito, via libera alla quarta dose per tutti gli over 75 (Di lunedì 21 febbraio 2022) A partire dai primi mesi della primavera, anche il Regno Unito aprirà alla vaccinazione con quarta dose addizionale del vaccino anti-Covid per la popolazione over 75, per gli ospiti delle Rsa e per gli over 12 immunodepressi. Ad annunciarlo è stato il segretario alla Salute e assistenza sociale Sajid Javid. «Oggi ho accolto l’indicazione del Comitato congiunto indipendente per la vaccinazione e l’immunizzazione (Jcvi) che raccomanda di offrire dai primi mesi della primavera un’ulteriore dose booster anti-Covid alle persone di età pari o superiore a 75 anni, ospiti di case di cura per anziani e over 12 immunodepressi», ha spiegato il sottosegretario in un comunicato. «Ho chiesto al Servizio sanitario nazionale (Nhs) di ... Leggi su open.online (Di lunedì 21 febbraio 2022) A partire dai primi mesi della primavera, anche ilapriràvaccinazione conaddizionale del vaccino anti-Covid per la popolazione75, per gli ospiti delle Rsa e per gli12 immunodepressi. Ad annunciarlo è stato il segretarioSalute e assistenza sociale Sajid Javid. «Oggi ho accolto l’indicazione del Comitato congiunto indipendente per la vaccinazione e l’immunizzazione (Jcvi) che raccomanda di offrire dai primi mesi della primavera un’ulteriorebooster anti-Covid alle persone di età pari o superiore a 75 anni, ospiti di case di cura per anziani e12 immunodepressi», ha spiegato il sottosegretario in un comunicato. «Ho chiesto al Servizio sanitario nazionale (Nhs) di ...

