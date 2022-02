Napoli: infortuni per Malcuit e Di Lorenzo, il report ufficiale (Di lunedì 21 febbraio 2022) Napoli il report sugli infortuni di Di Lorenzo e Malcuit, usciti dal campo durante la sfida con il Cagliari. Di Lorenzo ha dovuto abbandonare il campo al 27? del primo tempo dopo un duro scontro con un avversario, che ha interessato la testa del giocatore. Il difensore italiano è stato sostituito proprio da Malcuit che a fine gara si è infortunato ed ha lasciato il posto a Zanoli. Ecco il report della SSCN sugli infortuni di Malcuit e Di Lorenzo: “Kevin Malcuit è stato sostituito nel finale di Cagliari-Napoli per un risentimento al polpaccio destro.Di Lorenzo, sostituito nel primo tempo per un trauma alla testa, sta bene e non ha accusato nessun ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 21 febbraio 2022)ilsuglidi Di, usciti dal campo durante la sfida con il Cagliari. Diha dovuto abbandonare il campo al 27? del primo tempo dopo un duro scontro con un avversario, che ha interessato la testa del giocatore. Il difensore italiano è stato sostituito proprio dache a fine gara si è infortunato ed ha lasciato il posto a Zanoli. Ecco ildella SSCN suglidie Di: “Kevinè stato sostituito nel finale di Cagliari-per un risentimento al polpaccio destro.Di, sostituito nel primo tempo per un trauma alla testa, sta bene e non ha accusato nessun ...

Advertising

infoitsport : Napoli: infortuni per Malcuit e Di Lorenzo, il report ufficiale - Gaucho_RN : @Pirichello Questi stanno mettendo sullo stesso piano gli infortuni di Milan, Inter, Napoli e Juventus hahahaha - aldebara_n : @GaglianoCiccio Napoli con troppi infortuni.. Difficile giocare per lo scudetto e in Europa con tanti infortuni. Per adesso il Napoli tiene. - napolipiucom : Napoli: infortuni per Malcuit e Di Lorenzo, il report ufficiale #CalcioNapoli #dilorenzo #Malcuit #napoli… - zazoomblog : Napoli le ultime sugli infortuni: svelate le condizioni di Di Lorenzo e Malcuit - #Napoli #ultime #sugli… -