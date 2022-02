Muore in un college a New York: il cordoglio di Battipaglia (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBattipaglia (Sa) – “Era un ragazzo con tanti sogni che stava cercando di realizzare, pieno di vita, e con un grande senso della famiglia e dell’amicizia il che rende più doloroso per tutti la sua scomparsa”. Ad esprimere il cordoglio della città di Battipaglia per la morte del giovane morto in un college americano tra giovedì e venerdì scorso è il vicesindaco di Battipaglia Maria Gabriella Catarozzo. Per fare chiarezza sulla morte del loro ragazzo i familiari di Claudio Mandia hanno chiesto l’autopsia chiamando in causa le responsabilità della scuola. Il giovane, 17 anni, si era recato negli Stati Uniti per coltivare il sogno di diventare un manager e di lavorare nel campo dell’economia. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – “Era un ragazzo con tanti sogni che stava cercando di realizzare, pieno di vita, e con un grande senso della famiglia e dell’amicizia il che rende più doloroso per tutti la sua scomparsa”. Ad esprimere ildella città diper la morte del giovane morto in unamericano tra giovedì e venerdì scorso è il vicesindaco diMaria Gabriella Catarozzo. Per fare chiarezza sulla morte del loro ragazzo i familiari di Claudio Mandia hanno chiesto l’autopsia chiamando in causa le responsabilità della scuola. Il giovane, 17 anni, si era recato negli Stati Uniti per coltivare il sogno di diventare un manager e di lavorare nel campo dell’economia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

