Massimo Ranieri ha una nuova fiamma d’amore: lo sapevi? Tutto su di LEI (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il grande cantante napoletano è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata, eppure qualcosa siamo riusciti lo stesso a saperla. Massimo Ranieri ha una nuova compagna? Ha trionfato all’ultimo… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il grande cantante napoletano è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata, eppure qualcosa siamo riusciti lo stesso a saperla.ha unacompagna? Ha trionfato all’ultimo… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

GammaStereoRoma : Massimo Ranieri - Lettera di là dal mare - pino_nostro : RT @therealdiablo93: @houseofbrackets Uno che ho sentito spesso è che Massimo Ranieri è in realtà il padre di Tiziano Ferro. - darrensmjle : RT @IColourMeBlue: Massimo Ranieri che a Domenica IN parla dei miei bimbi ?? <<Michele Bravi mi è piaciuto, è un ragazzo molto carino e molt… - okaycomputerr : Che ridere sono stata in una pizzeria napoletana a Roma e dentro hanno il busto di Massimo Ranieri sinceramente ci… - houseofbrackets : RT @therealdiablo93: @houseofbrackets Uno che ho sentito spesso è che Massimo Ranieri è in realtà il padre di Tiziano Ferro. -