Marotta sicuro: “Stiamo soffrendo, ma una cosa ci dà fiducia” (Di lunedì 21 febbraio 2022) L’A.D. neroazzurro Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare il delicato momento attraversato dalla sua Inter. Svariati i temi dell’intervista; da Inzaghi a Lautaro, passando per il rinnovo di Brozovic di seguito l’intervista: -Sul periodo difficile: “Preoccupato? Ci sono momenti in cui bisogna essere consapevoli di soffrire. Stiamo soffrendo ma dobbiamo avere subito la forza e la determinazione. Ma con la fiducia del percorso fatto finora. La classifica resta di grande riguardo. E c’è una partita in meno”. –Su Inzaghi: “Inzaghi grandissimo professionista, sta svolgendo a pieno l’input dato dalla società a inizio stagione. Al di là di questa sconfitta di ieri, che è una lezione. E’ una sconfitta meritata che ci deve dare lo spunto per analizzare, ma credendo in noi stessi”. ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 21 febbraio 2022) L’A.D. neroazzurro Beppeè intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare il delicato momento attraversato dalla sua Inter. Svariati i temi dell’intervista; da Inzaghi a Lautaro, passando per il rinnovo di Brozovic di seguito l’intervista: -Sul periodo difficile: “Preoccupato? Ci sono momenti in cui bisogna essere consapevoli di soffrire.ma dobbiamo avere subito la forza e la determinazione. Ma con ladel percorso fatto finora. La classifica resta di grande riguardo. E c’è una partita in meno”. –Su Inzaghi: “Inzaghi grandissimo professionista, sta svolgendo a pieno l’input dato dalla società a inizio stagione. Al di là di questa sconfitta di ieri, che è una lezione. E’ una sconfitta meritata che ci deve dare lo spunto per analizzare, ma credendo in noi stessi”. ...

