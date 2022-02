Love is in the Air Anticipazioni 22 febbraio 2022: Melo e Burak si dicono addio? (Di lunedì 21 febbraio 2022) Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Love is in the Air in onda su Canale5. Incomprensioni tra Melo e Burak, mentre Piril cerca una soluzione per l’azienda. Leggi su comingsoon (Di lunedì 21 febbraio 2022) Scopriamo cosa rivelano ledella Puntata diis in the Air in onda su Canale5. Incomprensioni tra, mentre Piril cerca una soluzione per l’azienda.

Ultime Notizie dalla rete : Love the Love is in the air, anticipazioni puntata di martedì 22 febbraio 2022 Spoiler puntata di Love is in the Air di martedì 22 febbraio 2022: Pur di non far infuriare Eda, Serkan preferisce rinunciare al progetto del porto proposto da Deniz.

Love is in the Air anticipazioni martedì 22 febbraio 2022 I problemi economici sono il nuovo ostacolo nella storia di Eda e Serkan in Love is in the Air . L'affare del Qatar ha infatti provocato una perdita di denaro che ha messo in grave rischio la società di Serkan. Le banche non fanno più credito all'architetto, il quale però è l'...

Love is in the air anticipazioni: luna di miele in Italia, brutte notizie per Eda Il matrimonio tra Eda e Serkan sarà il momento più emozionante e seguirà una grande festa tra amici e parenti. Qualcuno però trama ancora alle loro spalle e tenterà di boicottare il viaggio di nozze i ...

