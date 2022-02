Lecce vs Cittadella | in tv e formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 21 febbraio 2022)vsè una delle partite della 25esima giornata del campionato di Serie B. Le duescenderanno in campo mercoledì 23 febbraio alle 18.30 allo stadio Via del Mare. Il match verrà trasmesso in diretta sui canali DAZN. Crotone vs Cosenza: in tv evs: come si presentano le squadre?si presentano a questa 25esima giornata del campionato di Serie B con due situazioni opposte. I padroni di casa infatti guidano la classifica a quota 46 punti mentre gli ospiti occupano la decima posizione con 35 punti. Entrambe le squadre lotteranno per la vittoria ma con due scopi differenti. I giallorossi infatti sognano la promozione diretta in Serie A e vorrebbero assicurarsi qualche punto ...