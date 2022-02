Il Vaticano verso l'era pre - Covid (Di lunedì 21 febbraio 2022) Gli striscioni di saluto al Papa, i palloncini dei bambini, le bandiere dell'Ucraina: e' il popolo dell'Angelus tornato a piazza San Pietro quasi con le presenze dell' 'era' pre - Covid. Le strade ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 21 febbraio 2022) Gli striscioni di saluto al Papa, i palloncini dei bambini, le bandiere dell'Ucraina: e' il popolo dell'Angelus tornato a piazza San Pietro quasi con le presenze dell' 'era' pre -. Le strade ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaticano verso Il Vaticano verso l'era pre - Covid Le strade intorno a via della Conciliazione erano piene di fedeli, come ormai da un po' di tempo, alla ricerca della normalita' che anche in Vaticano era stata messa da parte in questi due anni di ...

triste che popoli fieri di essere cristiani pensino a farsi la guerra ...febbraio all'Angelus recitato dalla finestra dello studio privato del Palazzo apostolico vaticano ... La Vergine Maria ci aiuti a essere operatori di pace verso tutti, soprattutto verso chi ci è ostile e ...

Ucraina, il Vaticano sa di dover stare lontano dai toni esaltati dei media occidentali “Con il fiato sospeso”, titolava giorni fa l’Osservatore Romano. E con il fiato sospeso papa Francesco segue giorno per giorno l’evolversi della situazione in Ucraina. “E’ triste quando popoli che si ...

