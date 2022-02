I corpi nudi non bastano più. Da Achille Lauro alla Scala, appello per una nuova eresia artistica (Di lunedì 21 febbraio 2022) Mi sa che non abbiamo dato scandalo stasera, osservava alla prima rappresentazione della “Thaïs” di Jules Massenet alla Scala, dopo ottant’anni di assenza dal palcoscenico principe milanese, un capannello di signori benvestiti in cui i vertici del teatro si mescolavano ai critici più in vista. Fra i sorrisi serpeggiava, evidente, un filo di delusione. Per la prima volta dopo molti anni, e la firma del Corriere della Sera le aveva elencate tutte puntigliosamente qualche giorno prima inglobando i casi della Fenice e dell’Opera di Roma fra i Settanta e i Novanta del secolo scorso, sul palcoscenico si erano affacciate tre o quattro ballerine a torso nudo esibendo quel particolare tipo di seno “a coppa di champagne” che è prerequisito del corpo di ballo del Crazy Horse di Parigi, sulle quali parevano peraltro modellate anche nella parrucca ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 21 febbraio 2022) Mi sa che non abbiamo dato scandalo stasera, osservavaprima rappresentazione della “Thaïs” di Jules Massenet, dopo ottant’anni di assenza dal palcoscenico principe milanese, un capannello di signori benvestiti in cui i vertici del teatro si mescolavano ai critici più in vista. Fra i sorrisi serpeggiava, evidente, un filo di delusione. Per la prima volta dopo molti anni, e la firma del Corriere della Sera le aveva elencate tutte puntigliosamente qualche giorno prima inglobando i casi della Fenice e dell’Opera di Roma fra i Settanta e i Novanta del secolo scorso, sul palcoscenico si erano affacciate tre o quattro ballerine a torso nudo esibendo quel particolare tipo di seno “a coppa di champagne” che è prerequisito del corpo di ballo del Crazy Horse di Parigi, sulle quali parevano peraltro modellate anche nella parrucca ...

