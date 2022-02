Grande Fratello Vip | Katia Ricciarelli contro Alex Belli | “Ti sistemo io | non mi faccio scrupoli Cretino”

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Chi pensava che l’esperienza difinisse con la sua eliminazione (anzi espulsione per aver violato le norme anti Covid) dalla Casa del GFVip6 si sbagliava di grosso. L’attore di CentoVetrine è infatti tornato come ‘ospite’ nella Casa più Spiata d’Italia. Insieme a lui anche Soleil Sorge e Delia Duran, sempre più vicine tanto che sono arrivate a scambiarsi baci ed effusioni. Non tutti, però, hanno gioito al ritorno diin Casa e delle dinamiche che sta creando. Tra questi, la quale – come riportato da Fanpage – si è scontrata con lui negli ultimi giorni. Parlando con Soleil, la Soprano ha detto: “Non sei una bambina di 20 anni. Io lo dicevo che lui, assieme a Delia, stava esagerando. Sono venuti qua a rovinare tutto un’altra volta. Ti hanno tirato una trappola e tu ci ...

Advertising

VanityFairIt : Dopo l'exploit al Grande Fratello Vip e l'esperienza a Tale e Quale, Pierpaolo Pretelli continua il suo impegno a D… - Antonella_Soldo : E insomma, dopo 3 giorni dalla bocciatura del #referendumcannabis, Amato ha avuto il tempo di comunicarlo ai giorna… - GrandeFratello : Stasera Grande Fratello prenderà un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente.#GFVIP - tuttopuntotv : Grande Fratello Vip 6: Katia Ricciarelli teme un televoto-flash #GFVip6 #GFVip #jessvip #katifuori… - Carme69_B : RT @samira59905359: TUTTI PRONTI QUESTA SERA CON #fuorialexedelia NO AD OGNI FORMA DI VIOLENZA NON POSSIAMO DARLA VINTA ! IL GRANDE FRA… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

Mancano poche ore alla nuova puntata delVip , che andrà in onda stasera lunedì 21 febbraio 2022 su Canale 5 . Nell'attesa, Miriana Trevisan e Jessica Selassiè hanno fatto un bilancio del loro percorso nella Casa e svelato la ...... ha commentato Alcaraz, che in questa occasione era accompagnato per la prima volta dal. ... Ho diversi tornei che non ho potuto giocare l'anno scorso, che interpreto come unaopportunità ...Tutte le anticipazioni della puntata del GF Vip in onda il 21 febbraio in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity ...Il particolare consiglio di Katia Ricciarelli a Soleil Sorge dopo la nottata con Alex e Delia: spunta la teoria del web, ecco i video.