Advertising

infoitcultura : Gf Vip, interviene la zia di Soleil Sorge: “Braccata da due avvoltoi assetati” - stoptheshow11 : RT @blogtivvu: Alex e Delia “trattengono” Soleil al GF Vip: il brutto gesto, la mamma della Sorge interviene – VIDEO - fede_lica91 : RT @blogtivvu: Alex e Delia “trattengono” Soleil al GF Vip: il brutto gesto, la mamma della Sorge interviene – VIDEO - likeirisheyes : RT @blogtivvu: Alex e Delia “trattengono” Soleil al GF Vip: il brutto gesto, la mamma della Sorge interviene – VIDEO - CarsteiSilvia : RT @blogtivvu: Alex e Delia “trattengono” Soleil al GF Vip: il brutto gesto, la mamma della Sorge interviene – VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : Vip interviene

Corriere dello Sport

Il triangolo Alex Belli , Delia Duran e Soleil Sorge al Grande Fratellocontinua ad animare il dibattito tv. A Mattino 5la criminologa Anna Vagli che commenta il comportamento dell'attore e il bacio della compagna all'influencer italo - americana. Vengono ...E anche lo staff della Sorgein rete, accogliendo le preoccupazioni dei fan della ... i quali credono che quest'ultima sia vittima di manipolazione al GF. C'è chi, dall'altra parte, ...Per chi pensava che l'infinita telenovela tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge fosse ormai a un punto morto, ecco il bacio che non ti aspetti a riaccendere l'attenzione sul ...Grande Fratello Vip: tempi duri per Kabir Bedi nella Casa! Non accennano a placarsi le tensioni tra lui e l'ex Miss Italia Manila Nazzaro. 'Sandokan' è sempre amatissimo ed è stato difeso persino da A ...