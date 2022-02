Ex vippone contro Barù al GF Vip | “Frase intollerabile | degna di un torturatore… deve essere espulso!” | ecco che succede

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Vi ricordate quandosi è lasciato andareNoemi? Il concorrente del Grande Fratello Vip, ascoltando una canzone della rossa della musica italiana ha commentato in maniera aggressiva: “Le devono tagliare le corde vocali!”. Exal GF Vip: “” Nella Casa del Grande Fratello Vip, in queste settimane, hanno... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

ExBarù al GF Vip: "Deve essere espulso!" Nella Casa del Grande Fratello Vip , in queste settimane, hanno passato il brano di Sanremo di Noemi e il nipote di Costantino ha commentato ...La reazione della sorella delOvviamente la sorella di Basciano non è stata con le mani in mano e la reazione è stata immediata: ' Domani partirà una bella denunciauna persona che ha ...Sui social circolano moltissimi video in cui si vede ( come mostra anche Gianluca ex vippone) come la Sorge volesse mettere ... Lo pensano anche i parenti di Soleil Sorge, che puntano il dito contro ...Continuano ad arrivare a pioggia pesanti accuse contro il 30enne vippone. La sorella Giorgia Nicola lo difende e denuncia ma la posizione dell'ex di Uomini e Donne non è delle migliori Le reazioni ...