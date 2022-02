Empoli | sfregiata lapide del deportato Niccolai La condanna di Giani e Nardini

Leleprox : RT @messveneto: Sfregiata con una svastica la lapide che ricorda il deportato Giulio Niccolai a Empoli: Deportato l'8 marzo 1944, morto nel… - il_piccolo : Sfregiata con una svastica la lapide che ricorda il deportato Giulio Niccolai a Empoli - messveneto : Sfregiata con una svastica la lapide che ricorda il deportato Giulio Niccolai a Empoli: Deportato l'8 marzo 1944, m… - LaStampa : Sfregiata con una svastica la lapide che ricorda il deportato Giulio Niccolai a Empoli - Nazione_Empoli : Vergogna a Empoli: sfregiata con una svastica lapide di un martire di Mauthausen -

La frazione di Ponte a Elsa, pochi chilometri a sud di Empoli, è protagonista di un brutto risveglio: è stata sfregiata la lapide in memoria di Giulio Niccolai, empolese deportato nei campi di concentramento. Sfregiata con una svastica la lapide in memoria del deportato Giulio Niccolai. Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e l'assessora alla cultura della memoria Alessandra Nardini condannano l'imbrattamento di una lapide che ricorda il deportato Giulio Niccolai, a Ponte a Elsa.