Advertising

fisco24_info : Dl Sostegni: raffica di emendamenti al Senato, sono 2.307: La maggior parte (454) da Forza Italia, seguita dalla Le… -

Ultime Notizie dalla rete : Sostegni raffica

Agenzia ANSA

Sono 2.307 gli emendamenti al decretoter, presentati dai gruppi politici del Senato allo scadere del termine per depositarli, fissato per le 16 di oggi. Di questi, la maggior parte (454) sono dei senatori di Forza Italia, ...Superbonus, allo studio l'allentamento della stretta anti - frodi Il decreto- ter, che ha ... Unadi avvisi fiscali In arrivo una pioggia di lettere ai contribuenti. Tutto il 2022 sarà ...Sono 2.307 gli emendamenti al decreto Sostegni ter, presentati dai gruppi politici del Senato allo scadere del termine per depositarli, fissato per le 16 di oggi. (ANSA) ...Per questo, ora che la proposta firmata dall’ex ministra Nunzia Catalfo è approdata in commissione Lavoro al Senato, è partita una raffica di emendamenti da ... Grillo ha pubblicato ieri un tweet di ...