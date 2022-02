Calcio | Wenger | “Se penso a Ramsey o Wilshere e ai loro infortuni è frustrante”

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Le parole di Arsene, ex tecnico dell’Arsenal, intervistato dal Telegraph. Gli argomenti di maggior interesse sono stati il VAR e Aaron. Di seguito le sue parole: “Prima si davano più calci e devo dire che anche i media lo permettevano. La VAR ha portato più rispetto per unoffensivo, quello che noi all’Arsenal abbiamo sempre cercato di offrire. A volte i ragazzi più tecnici venivano presi a calci. Perché? Non era un qualcosa di incoraggiante e per fortuna quei tempi sono passati. Ma spesso era, come quando guardo a calciatori come, che hanno subito graviall’inizio dellacarriera. Quando sei un allenatore ti senti molto responsabile di queste cose”. SportFace.

...gli aveva poi consegnato le chiavi del centrocampo dei Gunners, maglia indossata 194 volte in carriera , ma una serie interminabile di infortuni l'ha relegato ai margini prima del...