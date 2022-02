Bruxelles ci riprova con il Mes | e Draghi dà il placet | ma allora a che serve il Pnrr?

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Roma, 21 feb – Il governoha pronto un altro clistere per l’Italia: il Mes. Già: un po’ tutti pensavano che il famigerato Meccanismo europeo di stabilità fosse passato in cavalleria. Niente di più sbagliato. L’ex governatore della Bce, protagonista del «golpe bianco» del 2011, non intende lasciare le cose a metà: l’Italia va commissariata fino in fondo. Sia mai che torni un’altra coalizione gialloverde a guastare la festa ordoliberista organizzata dae dai falchi dell’austerità. Leggi anche: La riforma del Mes è ancora peggio del Mes originalevuole il Mes L’esecutivo capitanato daaveva annunciato di voler procedere alla ratifica del Mes già prima di Natale: «Il governo intende presentare il Ddl di ratifica alle Camere e auspica che il processo di ratifica abbia luogo nei tempi ...