Alex Belli mette un punto al suo rapporto con Soleil | a Delia dice | “Voglio un figlio tutto nostro”

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Il Grande Fratello Vip è ormai agli sgoccioli, ma il triangolo che si è venuto a creare durante il reality, composto daSorge eDuran, continua a fare discutere. Dopo un violento litigio, rientrato nella casa più spiata d’Italia, ha deciso di prendere le distanze daSorge e di provare a riallacciare i rapporti conDuran. Scopriamo tutti i dettagli e le sue confessioni.e il radicale distacco daSorge Siche la notte porta consiglio, ma in questo caso ha portato litigi e nuove consapevolezze. Dopo un violento scontro che ha sconvolto tutti i fan del Grande Fratello Vip...

Ultime Notizie dalla rete : Alex Belli

Dopo la festa di sabato sera al Grande Fratello Vip , tutti gli occhi e riflettori sono puntati sul triangolo formato da, Soleil Sorge e Delia Duran. Tra gli stessi concorrenti e i telespettatori, praticamente chiunque ha espresso pareri sulle vicende che si sono venute a creare all'interno della Casa, due ...Alessandro , in questi ultimi giorni, è sotto l'occhio del ciclone per alcuni atteggiamenti nei confronti della Codegoni e di recente anche nei riguardi di. Nel corso dell'ultima ...La sorella di Belen Rodriguez ha deciso di replicare alle affermazioni rilasciate da Delia Duran all'interno della casa del GfVip ...Durante il "wild party" del Grande Fratello Vip, Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge si affrontano in un acceso confronto ...