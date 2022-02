Webuild, in Etiopia al via prima turbina della maxi-diga su Nilo Azzurro (Di domenica 20 febbraio 2022) ADDIS ABEBA (Etiopia) – Il Primo Ministro etiope, Abiy Ahmed Ali, ha avviato la prima turbina della Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD), la maxi-diga in calcestruzzo rullato compattato (RCC) che Webuild sta realizzando sulle acque del Nilo Azzurro, nella regione occidentale di Benishangul-Gumuz in Etiopia. Una volta ultimato, il GERD sarà l'impianto idroelettrico più grande d'Africa e supporterà il Paese nel suo percorso di sviluppo economico e di avvicinamento all'obiettivo sostenibile di diventare carbon neutral entro il 2025 grazie ad una produzione massiccia di energia da fonti rinnovabili. L'impianto avrà una capacità installata complessiva di 5.150MW e potrà garantire una produzione media stimata di 15.700 ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 febbraio 2022) ADDIS ABEBA () – Il Primo Ministro etiope, Abiy Ahmed Ali, ha avviato laGrand Ethiopian Renaissance Dam (GERD), lain calcestruzzo rullato compattato (RCC) chesta realizzando sulle acque del, nella regione occidentale di Benishangul-Gumuz in. Una volta ultimato, il GERD sarà l'impianto idroelettrico più grande d'Africa e supporterà il Paese nel suo percorso di sviluppo economico e di avvicinamento all'obiettivo sostenibile di diventare carbon neutral entro il 2025 grazie ad una produzione massiccia di energia da fonti rinnovabili. L'impianto avrà una capacità installata complessiva di 5.150MW e potrà garantire una produzione media stimata di 15.700 ...

