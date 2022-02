Valentino Rossi, test soddisfacente con il team WRT: “Avrò il podio” (Di domenica 20 febbraio 2022) Dopo una lunga carriera in sella alle moto, Valentino Rossi si vuole dedicare a un’altra sua passione: le macchine. Nel 2022 lo vedremo in azione nel Fanatec GTW World Challenge Europe e vuole essere competitivo. Rossi ha firmato per un ottimo team come WRT, che gli mette a disposizione uno staff e un pacchetto tecnico di grande caratura. L’Audi R8 LMS GT3 è una macchina molto competitiva e il Dottore finora l’ha provata in due diversi test, uno a dicembre in Spagna a Valencia e l’altro martedì in Francia a Magny-Cours. L’ultimo test svolto in Francia è avvenuto con pista bagnata e temperature basse. Non le condizioni migliori, però possono esserci anche durante l’arco del campionato e Rossi deve essere pronto a ogni situazione. Intanto Vincent Vosse, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 20 febbraio 2022) Dopo una lunga carriera in sella alle moto,si vuole dedicare a un’altra sua passione: le macchine. Nel 2022 lo vedremo in azione nel Fanatec GTW World Challenge Europe e vuole essere competitivo.ha firmato per un ottimocome WRT, che gli mette a disposizione uno staff e un pacchetto tecnico di grande caratura. L’Audi R8 LMS GT3 è una macchina molto competitiva e il Dottore finora l’ha provata in due diversi, uno a dicembre in Spagna a Valencia e l’altro martedì in Francia a Magny-Cours. L’ultimosvolto in Francia è avvenuto con pista bagnata e temperature basse. Non le condizioni migliori, però possono esserci anche durante l’arco del campionato edeve essere pronto a ogni situazione. Intanto Vincent Vosse, ...

