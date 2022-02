Udinese-Lazio 0-0 LIVE

Advertising

Udinese_1896 : Una nuova sfida per i bianconeri! Emozione, grinta e cuore per affrontare la #Lazio ?? Another battle awaits! Pa… - sportli26181512 : Lazio, Tare: 'Quarto posto? Ora non facciamo calcoli': Il ds biancoceleste, prima della sfida all'Udinese, ha parla… - LALAZIOMIA : 26° SERIE A | UDINESE-LAZIO 0-0 - LALAZIOMIA : Udinese-Lazio, Cioffi nel pre: “Per la fame che abbiamo stasera mangiamo tutti” - LALAZIOMIA : Udinese-Lazio, … nel pre: “ -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Lazio

Commenta per primo A pochi minuti dal fischio iniziale diè il tecnico dei bianconeri, Gabriele Cioffi , a prendere la parola per presentare il match: 'L'arriva umile e affamata alla gara di oggi. Non è stata una settimana facile ...Le parole del tecnico dell'Gabriele Cioffi, tecnico dell', ha parlato a DAZN prima della gara con la. Le sue parole: "L'arriva umile e affamata alla gara di oggi. Non è ...A poco meno di un’ora dall’inizio della sfida tra Udinese e Lazio, l’allenatore bianconero Cioffi ha presentato così la gara ai microfoni di Dazn: “Arriviamo umili e affamati, non è stata facile come ...Dopo la sconfitta contro il Porto in Europa League di giovedì, la Lazio torna in campo in campionato. L'occasione è ghiotta: contro l'Udinese alla Dacia Arena in caso di successo i biancocelesti ...