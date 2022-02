Tragedia a Roma, si getta dal terrazzo condominiale: morto (Di domenica 20 febbraio 2022) Ancora un suicidio a Roma, l’ennesimo di una lunga scia che sembra non volersi fermare. Questa volta a mettere la parola fine alla sua vita è stato un uomo, che poco prima delle 5 di stamattina, ha deciso di lanciarsi di sotto, di gettarsi dal terrazzo condominiale del palazzo in cui viveva. Leggi anche: Roma, secondo suicidio in poche ore: uomo si lancia nel vuoto, morto sul colpo Portuense, uomo di 40 anni si suicida La segnalazione è arrivata agli agenti di Polizia alle 4.52 di una domenica che sarebbe dovuta essere come tante. E che, invece, si è trasformata in Tragedia. Un uomo di 40 anni ha deciso di suicidarsi: è salito fino al terrazzo condominiale, poi da lì si è gettato di sotto. Un ‘volo’ fatale che, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 20 febbraio 2022) Ancora un suicidio a, l’ennesimo di una lunga scia che sembra non volersi fermare. Questa volta a mettere la parola fine alla sua vita è stato un uomo, che poco prima delle 5 di stamattina, ha deciso di lanciarsi di sotto, dirsi daldel palazzo in cui viveva. Leggi anche:, secondo suicidio in poche ore: uomo si lancia nel vuoto,sul colpo Portuense, uomo di 40 anni si suicida La segnalazione è arrivata agli agenti di Polizia alle 4.52 di una domenica che sarebbe dovuta essere come tante. E che, invece, si è trasformata in. Un uomo di 40 anni ha deciso di suicidarsi: è salito fino al, poi da lì si èto di sotto. Un ‘volo’ fatale che, ...

Advertising

fanpage : Tragedia a Pomezia. Il piccolo frequentava la quinta elementare, ha contratto il Covid-19 in forma sintomatica. Le… - CorriereCitta : Tragedia a Roma, si getta dal terrazzo condominiale: morto - Sir_Fantuz : #romaverona il Verona ha capito come va quest'anno con gli arbitri contro la Roma. Tragedia greca ad ogni contatto. - romalifenews : Morto il guidatore del motoveicolo, una Kawasaki #Incidente #Roma #18Febbraio - bobbbby70587089 : @confundustria Parliamo anche degli specializzandi in chirurgia che stanno anche 14 ore in sala operatoria ( al pol… -