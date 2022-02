Traffico Roma del 20-02-2022 ore 18:30 (Di domenica 20 febbraio 2022) Luceverde Roma da Simone Cerchiara Buonasera ben trovati all’ascolto sul Raccordo Anulare in via di risoluzione l’incidente avvenuto al km 45 della carreggiata interna ci troviamo all’altezza della Appia Traffico in diminuzione ma abbiamo ancora incolonnamenti a partire dalla Casilina sulla tangenziale est risolto l’incidente verso San Giovanni Traffico ora regolare ore queste di Traffico di rientro rallentamenti alle barriere autostradali di Roma nord e Roma Est da Fiumicino rallentamenti Entrando sul raccordo e sulla Pontina disagi tra Castel Romano e Castel di Decima a Roma Intanto sta per terminare la domenica ecologica con il blocco del Traffico nella fascia verde per auto e moto fino alle 20:30 dettagli di queste di altre ... Leggi su romadailynews (Di domenica 20 febbraio 2022) Luceverdeda Simone Cerchiara Buonasera ben trovati all’ascolto sul Raccordo Anulare in via di risoluzione l’incidente avvenuto al km 45 della carreggiata interna ci troviamo all’altezza della Appiain diminuzione ma abbiamo ancora incolonnamenti a partire dalla Casilina sulla tangenziale est risolto l’incidente verso San Giovanniora regolare ore queste didi rientro rallentamenti alle barriere autostradali dinord eEst da Fiumicino rallentamenti Entrando sul raccordo e sulla Pontina disagi tra Castelno e Castel di Decima aIntanto sta per terminare la domenica ecologica con il blocco delnella fascia verde per auto e moto fino alle 20:30 dettagli di queste di altre ...

Advertising

LuceverdeRoma : ??#Roma #traffico - A1 Diramazione Roma Sud ??????Coda di 1 km tra Torrenova e Bivio Raccordo Anulare in direzione di… - VAIstradeanas : 18:12 #SS1 Traffico da Torrimpietra A12 Roma-Civitavecchia a Fregene Nord.Velocità:11Km/h - VAIstradeanas : 18:07 #A90 Traffico da 19: Allacciamento Diramazione Roma Sud a 20: La Romanina.Velocità:14Km/h - viabilitasdp : 17:52 #A24 Coda alla barriera di Roma est per traffico intenso. - CCISS_Ministero : A24 Roma-Teramo code causa traffico intenso a A24 Barriera Di Roma Est (Km 8,4) in direzione Roma dalle 17:52 del… -