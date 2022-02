Soleil e Alex è il momento verità | “Ti amo | ti stra amo | ora mi hai deluso”

(Di domenica 20 febbraio 2022) In vino veritas e i saggi non si sbagliavano. I nostri antenati ci hanno sempre visto giusto e anche nella casa del Grande Fratello VIP 6, questa massima funziona. Sono bastate un paio di bottiglie di vino ieri sera, per scatenare il caos nella casa del Grande Fratello VIP 6 con un faccia a faccia che da tempo si attendeva, traSorge eBelli. Altro che esperimento al buio, le domande di Signorini. La soluzione era molto semplice: dai due bottiglie, la musica ed ecco che il gioco è fatto. La Sorge, nel faccia a faccia conBelli, gli ha ricordato quello che si erano detti sotto le coperte, che lui le aveva fatto capire ben altro e che entrambi provavano cose diverse.quindi ha risposto: “Basta fare la paracu*a. Ammetti i tuoi sentimenti. Io con te ho ammesso il mio innamoramento e tu ti trattieni, ...

Advertising

GrandeFratello : Nel triangolo Delia-Alex-Soleil continuano i chiarimenti… troveranno un punto d’incontro? ?? #GFVIP - GrandeFratello : Alex questa sera varcherà nuovamente la Porta Rossa, questa volta come ospite, e farà ritorno nella Casa ?? Riuscirà… - GrandeFratello : Alex e Soleil: ancora l'uno nella braccia dell'altra... #GFVIP - Ludy36159679 : RT @ZappingTalk: Basciano rimproverato per nulla e alex belli e che manipola e molesta soleil facendosi aiutare da sua moglie la passerà li… - tipetta217 : RT @W0lf_90: C'è chi scrive che Soleil sta smerdando Alex e chi che Alex sta smerdando Soleil. La verità sta nel mezzo. Si stanno smerdando… -

Ultime Notizie dalla rete : Soleil Alex

Mediaset Play

Il party in maschera, nella Casa del Grande Fratello Vip , ha riaperto il triangolo composto da Delia Duran ,Belli eSorge . Per questo motivo, tra una litigata e l'altra, le due donne hanno dato vita ad un siparietto saffico con tanto di bacio artistico. Bacio tra Delia eal GF Vip: ...Delia Duran spingeSorge versoBelli/ "Ti ammiro!" La goccia che ha fatto traboccare il vaso sarebbe stato un tweet dedicato a, dopo la squalifica del 13 dicembre, nel periodo in ...Sono bastate un paio di bottiglie di vino ieri sera, per scatenare il caos nella casa del Grande Fratello VIP 6 con un faccia a faccia che da tempo si attendeva, tra Soleil Sorge e Alex Belli. Altro ...Tra le altre cose, anche un bacio davvero molto molto spinto tra Delia e Soleil, un bacio che ha lasciato praticamente tutti i concorrenti senza parole. Persino Alex Belli che ha tanto parlato di ...