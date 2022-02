Sky: le condizioni di Osimhen non preoccupano, ma contro il Cagliari dovrebbe giocare Petagna (Di domenica 20 febbraio 2022) L’inviato di Sky a Castel Volturno, Francesco Modugno, ha fornito alcuni aggiornamenti sulla situazione in casa Napoli, in vista della trasferta di domani contro il Cagliari. Oggi Victor Osimhen si è allenato solo in palestra per precauzione. Modugno ha dichiarato che le condizioni del nigeriano non preoccupano, ma che non è al meglio e quindi potrebbe essere sostituito in campo da Petagna. “Victor Osimhen ha svolto personalizzato precauzionale, non c’è grande preoccupazione. L’attaccante nigeriano non è al meglio e potrebbe essere sostituito da Petagna. In questo momento le possibilità di vedere l’ex Spal nel ruolo di prima punta dal primo minuto sono superiori a quelle di Mertens. Sulla trequarti, con Zielinski, dovrebbero esserci ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 20 febbraio 2022) L’inviato di Sky a Castel Volturno, Francesco Modugno, ha fornito alcuni aggiornamenti sulla situazione in casa Napoli, in vista della trasferta di domaniil. Oggi Victorsi è allenato solo in palestra per precauzione. Modugno ha dichiarato che ledel nigeriano non, ma che non è al meglio e quindi potrebbe essere sostituito in campo da. “Victorha svolto personalizzato precauzionale, non c’è grande preoccupazione. L’attaccante nigeriano non è al meglio e potrebbe essere sostituito da. In questo momento le possibilità di vedere l’ex Spal nel ruolo di prima punta dal primo minuto sono superiori a quelle di Mertens. Sulla trequarti, con Zielinski,ro esserci ...

Advertising

SabazioVirbio2 : RT @napolista: Sky: le condizioni di #Osimhen non preoccupano, ma contro il Cagliari dovrebbe giocare #Petagna Sarebbe in vantaggio su Mer… - napolista : Sky: le condizioni di #Osimhen non preoccupano, ma contro il Cagliari dovrebbe giocare #Petagna Sarebbe in vantagg… - donMimmo : RT @lastradatv2000: Anche nelle condizioni più disperate l’uomo è capace di amare e Gesù dice: “Provaci!” Il #VangelodiDomenica con padre #… - ParrocchiaF : RT @lastradatv2000: Anche nelle condizioni più disperate l’uomo è capace di amare e Gesù dice: “Provaci!” Il #VangelodiDomenica con padre #… - ottovanz : RT @lastradatv2000: Anche nelle condizioni più disperate l’uomo è capace di amare e Gesù dice: “Provaci!” Il #VangelodiDomenica con padre #… -

Ultime Notizie dalla rete : Sky condizioni Juve, Dybala non infortunato ma forfait Champions La Juventus tira un sospiro di sollievo per le condizioni Paulo Dybala. L'argentino ha effettuato gli esami strumentali al JMedical che, secondo quanto riporta Sky Sport, hanno escluso lesioni muscolari alla coscia sinistra dopo la sostituzione ...

Napoli, le news di probabile formazione per Cagliari: Insigne out, Osimhen in panchina Le sue condizioni non destano particolare preoccupazione, ma a Cagliari l'opzione a sorpresa dall'inizio potrebbe essere Petagna , al momento favorito su Mertens. Alle spalle del centravanti italiano,...

Covid, news. Quarta dose, circolare: somministrazione immunodepressi dopo 120 giorni. LIVE Sky Tg24 Juventus, allarme Dybala: le condizioni dell’argentino preoccupano Allegri Le condizioni di Dybala preoccupano Allegri in vista dell ... e non ha voluto rischiare nulla. Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, gli esami di questa mattina hanno escluso qualsiasi lesione ...

Juventus, per Dybala escluse lesioni: le condizioni Secondo quanto riportato da Sky Sport, per Paulo Dybala sarebbero escluse lesioni al problema accusato nell’ultima partita con la Juventus. L’argentino questa mattina è stato al J Medical per ...

La Juventus tira un sospiro di sollievo per lePaulo Dybala. L'argentino ha effettuato gli esami strumentali al JMedical che, secondo quanto riportaSport, hanno escluso lesioni muscolari alla coscia sinistra dopo la sostituzione ...Le suenon destano particolare preoccupazione, ma a Cagliari l'opzione a sorpresa dall'inizio potrebbe essere Petagna , al momento favorito su Mertens. Alle spalle del centravanti italiano,...Le condizioni di Dybala preoccupano Allegri in vista dell ... e non ha voluto rischiare nulla. Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, gli esami di questa mattina hanno escluso qualsiasi lesione ...Secondo quanto riportato da Sky Sport, per Paulo Dybala sarebbero escluse lesioni al problema accusato nell’ultima partita con la Juventus. L’argentino questa mattina è stato al J Medical per ...