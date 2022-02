(Di domenica 20 febbraio 2022) Bologna –conservati all’interno di alcuni, etichettati con il simbolo dei rifiuti biologici speciali e abbandonati in un capannone della zona industriale di, nel Bolognese. È quanto ha scoperto la squadra Mobile di Bologna mercoledì sera appena arrivata nel magazzino, dopo essere stata chiamata da un ragazzo che recupera ferro e vecchi materiali nelle aziende della zona. Il ragazzo che ha fatto il macabro ritrovamento, era stato a sua volta chiamato dal titolare di una ditta che si occupa di svuotare cantine e magazzini. Gli investigatori, coordinati dalla Procura, hanno subito avviato le indagini nel massimo riserbo. L’area, dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco del Nucleo Nbcr, è stata messa sotto sequestro, così come i. E’ intervenuta anche la Scientifica. I ...

Advertising

Adnkronos : #Bologna, feti e resti umani all'interno di 40 fusti: scoperta choc a Granarolo. - quotidianodirg : #Cronaca #feti Scoperta choc a Granarolo, feti e resti umani in fusti gialli - GiovanniBussett : RT @GiovanniBussett: Bologna: scoperta choc a Granarolo, feti e resti umani dentro a un capannone. ??@SkyTG24? ?@MediasetTgcom24? ?@Raioffi… - MariellaLoi : RT @ilgiornale: Dai primi accertamenti potrebbero provenire da un ospedale - roibba : RT @ImolaOggi: ??Feti e resti umani in una quarantina di fusti: scoperta choc a Granarolo -

Ultime Notizie dalla rete : Scoperta choc

Chi la lasciato i dodici fusti gialli, etichettati come rifiuti biologici speciali, in un deposito nell'area industriale di Granarolo? A fare la macabraun addetto al recupero di ferro e ...Mauro Mandia e la moglie Elisabetta Montesatto, sotto. A rinvenire il cadavere del ragazzo ... Al mattino di venerdì la drammaticaquando gli altri ragazzi lo passano a prendere per andare ...È quanto ha scoperto la squadra Mobile di Bologna mercoledì sera appena arrivata nel magazzino, dopo essere stata chiamata da un ragazzo che recupera ferro e vecchi materiali nelle aziende della zona.È quanto ha scoperto la squadra Mobile di Bologna mercoledì sera appena arrivata nel magazzino, dopo essere stata chiamata da un ragazzo che recupera ferro e vecchi materiali nelle aziende della zona.