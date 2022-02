Advertising

Eurosport_IT : 3?6??? Con il bronzo di Brignone nella combinata, lo sci alpino appaia lo sci di fondo nel numero di medaglie olim… - OA_Sport : Il computo finale delle medaglie di Pechino 2022 nello sci di fondo - OA_Sport : Sci di fondo, Pechino 2022: Therese #Johaug aspetta al traguardo l’ultima in classifica – VIDEO #CrossCountrySkiing… - peterkama : Sci di fondo, Federico Pellegrino: “Ad aprile deciderò se fare Milano-Cortina 2026” - zazoomblog : Olimpiadi Pechino 2022 pagellone: sci alpino a due facce short track e curling al top male sci di fondo e combinata… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci fondo

OA Sport

di, 30 km TL donne: oro a Johaug, 33° Pittin La norvegese Therese Johaug taglia il traguardo per prima in 1:24:54.0 e conquista un altro oro Olimpico, dopo quelli in 10 km tecnica classica ...... curling (ORO) Francesca Lollobrigida , speed skating (ARGENTO) Short track squadra - staffetta mista (ARGENTO) Federica Brignone ,- gigante (ARGENTO) Federico Pellegrino ,di- sprint ...Cos’hanno in comune Therese Johaug e Dinigeer Yilamujiang? Guardando i risultati della 30 chilometri di sci di fondo disputata questa mattina sembrerebbe ben poco, dato che la norvegese ha vinto la ...Inutile l'affermazione di Marta Bassino ai danni di Mikaela Shiffrin. Sci di fondo A festeggiare nella 30 km femminile è Therese Johaug. La norvegese domina, chiudendo con un vantaggio di 1'43'' ...