Salvini vedrà Draghi, fonti Lega: preoccupano sbarchi e sicurezza (Di domenica 20 febbraio 2022) ROMA – Matteo Salvini vedrà il presidente del Consiglio Mario Draghi nei prossimi giorni: fonti della Lega sottolineano che il leader del partito intende esprimere “grande soddisfazione” per il decreto Energia che “dev’essere l’inizio di un percorso per tutelare famiglie, artigiani, commercianti e imprese” visto che serviranno altre risorse e interventi strutturali. Salvini, si sottolinea, ribadirà al presidente Draghi che si aspetta una stagione di riforme, a partire da quella della Giustizia grazie ai referendum, confermando la piena collaborazione della Lega per un efficace utilizzo dei fondi europei. Unico motivo di preoccupazione che Salvini sottoporrà a Palazzo Chigi – riferendo una sentimento diffuso soprattutto tra gli ... Leggi su lopinionista (Di domenica 20 febbraio 2022) ROMA – Matteoil presidente del Consiglio Marionei prossimi giorni:dellasottolineano che il leader del partito intende esprimere “grande soddisfazione” per il decreto Energia che “dev’essere l’inizio di un percorso per tutelare famiglie, artigiani, commercianti e imprese” visto che serviranno altre risorse e interventi strutturali., si sottolinea, ribadirà al presidenteche si aspetta una stagione di riforme, a partire da quella della Giustizia grazie ai referendum, confermando la piena collaborazione dellaper un efficace utilizzo dei fondi europei. Unico motivo di preoccupazione chesottoporrà a Palazzo Chigi – riferendo una sentimento diffuso soprattutto tra gli ...

Advertising

LegaSalvini : GOVERNO, #SALVINI PREPARA L’INCONTRO CON DRAGHI: “GRANDE SODDISFAZIONE PER DECRETO ENERGIA E RIFORME, PREOCCUPANO G… - TerlizziGerardo : RT @Noiconsalvini: GOVERNO, #SALVINI PREPARA L’INCONTRO CON DRAGHI: “GRANDE SODDISFAZIONE PER DECRETO ENERGIA E RIFORME, PREOCCUPANO GLI SB… - Lopinionista : Salvini vedrà Draghi, fonti Lega: preoccupano sbarchi e sicurezza - TerlizziGerardo : RT @LegaSalvini: GOVERNO, #SALVINI PREPARA L’INCONTRO CON DRAGHI: “GRANDE SODDISFAZIONE PER DECRETO ENERGIA E RIFORME, PREOCCUPANO GLI SBAR… - FulviaFrongia : RT @LegaSalvini: GOVERNO, #SALVINI PREPARA L’INCONTRO CON DRAGHI: “GRANDE SODDISFAZIONE PER DECRETO ENERGIA E RIFORME, PREOCCUPANO GLI SBAR… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini vedrà Salvini vedrà Draghi, fonti Lega: preoccupano sbarchi e sicurezza Matteo Salvini vedrà il presidente del Consiglio Mario Draghi nei prossimi giorni: fonti della Lega sottolineano che il leader del partito intende esprimere "grande soddisfazione" per il decreto Energia che "...

Top e Flop, i protagonisti del giorno: sabato 19 febbraio 2022 - Si vedrà tra un anno alle Politiche e alle Regionali. All'inizio il rapporto partì male, con Pompeo ... Vero che Matteo Salvini sta cercando di sfondare al centro, ma come sarà mai possibile che il Pd e ...

Salvini vedrà Draghi, fonti Lega: preoccupano sbarchi e sicurezza Agenzia askanews Matteoil presidente del Consiglio Mario Draghi nei prossimi giorni: fonti della Lega sottolineano che il leader del partito intende esprimere "grande soddisfazione" per il decreto Energia che "...Sitra un anno alle Politiche e alle Regionali. All'inizio il rapporto partì male, con Pompeo ... Vero che Matteosta cercando di sfondare al centro, ma come sarà mai possibile che il Pd e ...