Ritorno a Vo’, il paese laboratorio: "Primi in tutto, anche per i No Vax" (Di domenica 20 febbraio 2022) Qui la vittima numero uno del Covid e poi lo screening di massa che fece scoprire gli asintomatici. Ma il tasso di vaccinazione è molto più basso della media nazionale Leggi su repubblica (Di domenica 20 febbraio 2022) Qui la vittima numero uno del Covid e poi lo screening di massa che fece scoprire gli asintomatici. Ma il tasso di vaccinazione è molto più basso della media nazionale

Advertising

paolo77jpm : RT @repubblica: Ritorno a Vo’, il paese laboratorio: 'Primi in tutto, anche per i No Vax' [dal nostro inviato Fabio Tonacci] - angiuoniluigi : RT @repubblica: Ritorno a Vo’, il paese laboratorio: 'Primi in tutto, anche per i No Vax' [dal nostro inviato Fabio Tonacci] - avantindietro : Ritorno a Vo’, il paese laboratorio: 'Primi in tutto, anche per i No Vax' :ma lo sa lo scrivente che NON ESISTE AL… - repubblica : Ritorno a Vo’, il paese laboratorio: 'Primi in tutto, anche per i No Vax' [dal nostro inviato Fabio Tonacci] - ILOVEPROCLUB1 : RT @SAMU_SSL_: Dopo 4 mesi di assenza ci si prepara per il ritorno piu carico che mai questi giorni deciderò il rientro alla faccia de chi… -