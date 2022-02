“Restiamo in A e dimostriamo quanto valgono i granata”

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 20 febbraio 2022) di Giuseppe Gaudiano “Penso sia stata una partita difficile, affrontata in modo ottimale, considerando che abbiamo giocato contro la squadra più forte del campionato e siamo riusciti ad ottenere un punto fondamentale per la Salvezza”. Parla così Ulderico Salvati, a pochi minuti dalla fine di Salernitana Milan che si è concluso con il 2 a 2. Un punteggio fondamentale che, come dice Salvati, deve portare l’attenzione della squadra alle prossime partite. “Contro il Bologna sarà una partita alla nostra portata, potrà regalare punti fondamentali per la salvezza – ha detto Ulderico – E’ stata una partita non semplice ma abbiamo fatto una grande gara”. I tifosi plaudono al nuovo allenatore, Nicola: “Credo si sia vista subito la sua impronta, sembrava che la squadra avesse capito i meccanismi e siamo stati bravi ad attaccare per i 90 minuti”. Per Ulderico Salvati è necessario, in questo ...