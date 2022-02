Punto inutile alla Dacia Arena | la Lazio si ferma sul più bello | l’Udinese non si allontana dalla zona calda

Leggi su sportface

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Lasisul piùin casa dele non sfrutta i passi falsi di Juventus e Atalanta, compiendone uno, o comunque mezzo, anche lei.i friulani impongono un meritato 1-1, e avrebbero persino potuto vincerla al 93? se il tiro di Molina non si fosse infranto contro l’incrocio dei pali. Ma il pari è giusto e racconta di una squadra di Sarri un po’ troppo sfilacciata e con non troppa personalità: davanti non si è fatto tantissimo, questo può succedere quando in un colpo solo manca Immobile per infortunio, Lucas Leiva e Luis Alberto per squalifica con Pedro che alza bandiera bianca dopo venti minuti. Zaccagni e Milinkovic-Savic giocano una grande partita, Felipe Anderson segna, ma forse è mancato qualcosa da Cabral, un po’ timido e ...