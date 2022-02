Marsen: E’ in radio “In bilico”, il singolo d’esordio della cantautrice abruzzese (Di domenica 20 febbraio 2022) E’ in arriva in radio e in digitale “IN bilico” il singolo d’esordio di Marsen disponibile in digitale (INCISI RECORDS), canzone intensa, profonda, con sonorità moderne e dinamiche. «Questo brano rappresenta il mondo, visto attraverso i miei occhi – dice Marsen – con cui voglio raccontare la realtà e le ostilità che la vita ci pone davanti giorno dopo giorno, rendendoci schiavi di un qualcosa di astratto. ‘In bilico’ è la storia di una ragazza che vuole sfogare tutto ciò che di negativo ha vissuto in un mondo che senza avvisare ti pugnala alle spalle. Non è così bello come Cenerentola con la sua scarpetta, eppure, l’unica forza per andare avanti è credere ancora nelle favole e continuare a respirare liberi insieme pur essendo in bilico senza ... Leggi su cityroma (Di domenica 20 febbraio 2022) E’ in arriva ine in digitale “IN” ildidisponibile in digitale (INCISI RECORDS), canzone intensa, profonda, con sonorità moderne e dinamiche. «Questo brano rappresenta il mondo, visto attraverso i miei occhi – dice– con cui voglio raccontare la realtà e le ostilità che la vita ci pone davanti giorno dopo giorno, rendendoci schiavi di un qualcosa di astratto. ‘In’ è la storia di una ragazza che vuole sfogare tutto ciò che di negativo ha vissuto in un mondo che senza avvisare ti pugnala alle spalle. Non è così bello come Cenerentola con la sua scarpetta, eppure, l’unica forza per andare avanti è credere ancora nelle favole e continuare a respirare liberi insieme pur essendo insenza ...

