LIVE Sci alpino, Team Event Olimpiadi 2022 in DIRETTA: iniziati gli ottavi (Di domenica 20 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL TABELLONE DEL Team Event OLIMPICO 2.05 Philp batte Kranjec, Slovenia-Canada finisce 2-2. Passano gli sloveni per la somma dei tempi. Ora Repubblica Ceca Francia. 2.03 Slovenia sul 2-1 grazie a Slokar, che domina la sua discesa. 2.02 Slovenia e Canada sull'1-1 dopo le prime due discese. 2.02 Iniziato il Team Event. 01.55 Italia al via con Marta Bassino, Federica Brignone, Nicol Delago, Luca De Aliprandini, Tommaso Sala, Alex Vinatzer: sfida al ROC agli ottavi. 01.50 Di seguito il tabellone del Team Event. ottavi DI FINALE: Ottavo di finale 1: Austria-bye Ottavo di finale 2: Slovenia-Canada Ottavo di finale 3: Francia-Repubblica Ceca Ottavo di finale 4: Norvegia-Polonia

