Inzaghi: «Sono arrabbiato per l’approccio. Ci aspettano 13 finali» (Di domenica 20 febbraio 2022) . Le dichiarazioni del tecnico dell’Inter Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita di Inter Sassuolo. Le sue dichiarazioni: APPROCCIO SBAGLIATO – «Sono molto arrabbiato per l’approccio. Abbiamo avuto tre giorni da mercoledì e ne avevamo parlato della forza del Sassuolo. Dovevamo stare attenti. Nella ripresa abbiamo provato a organizzare qualcosa e non siamo stati nemmeno fortunati con gli episodi ma dovevamo approcciarla diversamente. Adesso analizzeremo con calma e cercheremo energie fisiche e mentali. Siamo tutte lì e sappiamo che mancano 13 finali, vogliamo andare avanti». ATTACCO – «Abbiamo creato tantissimo ma non siamo riusciti a riaprila. A fine primo tempo ne avrei cambiati di più ma non potevo. Dopo abbiamo perso ordine e abbiamo cercato ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 febbraio 2022) . Le dichiarazioni del tecnico dell’Inter Simone, allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita di Inter Sassuolo. Le sue dichiarazioni: APPROCCIO SBAGLIATO – «moltoper. Abbiamo avuto tre giorni da mercoledì e ne avevamo parlato della forza del Sassuolo. Dovevamo stare attenti. Nella ripresa abbiamo provato a organizzare qualcosa e non siamo stati nemmeno fortunati con gli episodi ma dovevamo approcciarla diversamente. Adesso analizzeremo con calma e cercheremo energie fisiche e mentali. Siamo tutte lì e sappiamo che mancano 13, vogliamo andare avanti». ATTACCO – «Abbiamo creato tantissimo ma non siamo riusciti a riaprila. A fine primo tempo ne avrei cambiati di più ma non potevo. Dopo abbiamo perso ordine e abbiamo cercato ...

