Inter-Sassuolo 0-2, nerazzurri k.o. e Milan resta primo (Di domenica 20 febbraio 2022) (Adnkronos) – L'Inter viene sconfitta in casa dal Sassuolo per 2-0 nel match della 26esima giornata della Serie A e perde l'occasione di volare in testa alla classifica. I nerazzurri rimangono a 54 punti, a 2 lunghezze dal Milan capolista, che ha giocato una gara in più rispetto ai campioni d'Italia. L'Inter, reduce dal k.o. casalingo in Champions League contro il Liverpool, colleziona il secondo stop Interno in pochi giorni. Il Sassuolo – ora a 33 punti – espugna San Siro grazie ad un primo tempo praticamente perfetto. I neroverdi passano in vantaggio all'8?. Berardi ruba palla a Calhanoglu e innesca la ripartenza degli ospiti, Raspadori prende la mira e spara di destro: Handanovic non è impeccabile, 0-1. Gli emiliani giocano in scioltezza e ...

