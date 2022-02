Inter Sassuolo 0-1 LIVE: Calhanoglu sfiora il pari (Di domenica 20 febbraio 2022) Allo stadio Meazza, il match valido per la 26ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Inter e Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Meazza, Inter e Sassuolo, match valido per la 26ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Inter Sassuolo 0-1 MOVIOLA 1? Occasione Traore – Pericoloso il Sassuolo con Traore: sinistro rasoterra sul primo palo e palla fuori. 8? Gol Raspadori – Ripartenza letale dei neroverdi. Palla a Raspadori che con il destro beffa Handanovic, regalando il vantaggio ai suoi. 11? Occasione Lautaro – Prova a rispondere l’Inter. Bella combinazione sulla destra con Darmian che offre al centro per Lautaro ma Consigli in uscita riesce a opporsi. 16? ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 febbraio 2022) Allo stadio Meazza, il match valido per la 26ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Meazza,, match valido per la 26ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA 1? Occasione Traore – Pericoloso ilcon Traore: sinistro rasoterra sul primo palo e palla fuori. 8? Gol Raspadori – Ripartenza letale dei neroverdi. Palla a Raspadori che con il destro beffa Handanovic, regalando il vantaggio ai suoi. 11? Occasione Lautaro – Prova a rispondere l’. Bella combinazione sulla destra con Darmian che offre al centro per Lautaro ma Consigli in uscita riesce a opporsi. 16? ...

